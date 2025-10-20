Language
    दीया जलाने को लेकर निजामुद्दीन दरगाह में हुआ विवाद, एमआरएम ने किया इन्कार

    By Nimish Hemant Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:48 AM (IST)

    निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) द्वारा दीया जलाने के आयोजन का विरोध हुआ। दरगाह के कासिफ निजामी ने अनुमति न लेने की बात कही और एमआरएम को आरएसएस से जुड़ा बताया। एमआरएम के शाहिद सईद ने विरोध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार ने दरगाह पर चादरपोशी की और शांति के लिए दुआ की, जिसके बाद दीया जलाया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

    Hero Image

    निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के पदाधिकारियों द्वारा दीया जलाने के आयोजन का विरोध हुआ।

    जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के पदाधिकारियों द्वारा दीया जलाने के आयोजन का विरोध हुआ है।

    दरगाह से जुड़े कासिफ निजामी ने विरोध करते हुए कहा कि दरगाह के पदाधिकारियों से उस आयोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही एमआरएम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। दरगाह, राजनीतिक आयोजनों के लिए नहीं है।

    उधर, एमआरएम के प्रवक्ता शाहिद सईद ने ने निजामुद्दीन दरगाह में विरोध से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात्रि एमआरएम के पदाधिकारी दरगाह में 90 मिनट तक रहे। दरगाह के अध्यक्ष अफसर निजामी के नेतृत्व में एमआरएम के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने औलिया की दरगाह पर चादरपोशी की और देश-दुनिया में शांति के लिए दुआ की।

    इसके बाद, दीपक जलाकर दरगाह से शांति का संदेश दिया गया। इस मौके पर कव्वाली का भी आयोजन हुआ। दरगाह के लोगों तथा श्रद्धालुओं की भागीदारी से आयोजन उत्साह व शांति के माहौल में संपन्न हुआ।