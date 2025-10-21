दिल्ली में धार्मिक स्थल में दीया जलाने पर विवाद, जानिए क्या है असली सच

जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। निजामुद्दीन दरगाह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के पदाधिकारियों द्वारा दीया जलाने के आयोजन का विरोध हुआ है। दरगाह कमेटी के सचिव कासिफ निजामी ने विरोध करते हुए कहा कि दरगाह के पदाधिकारियों से उस आयोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही एमआरएम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। दरगाह, राजनीतिक आयोजनों के लिए नहीं है। इसलिए उसके पदाधिकारियों द्वारा दीये जलाने का विरोध किया गया।



उधर, एमआरएम के प्रवक्ता शाहिद सईद ने ने निजामुद्दीन दरगाह में विरोध से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात्रि एमआरएम के पदाधिकारी दरगाह में 90 मिनट तक रहे। दरगाह के अध्यक्ष अफसर निजामी के नेतृत्व में एमआरएम के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने औलिया की दरगाह पर चादरपोशी की और देश-दुनिया में शांति के लिए दुआ की।