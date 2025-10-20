निजामुद्दीन दरगाह में दीया जलाने पर विवाद, क्या है पूरा मामला?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। निजामुद्दीन दरगाह पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने का विरोध किया गया है। दरगाह समिति के सचिव कासिम निज़ामी ने कहा कि इस आयोजन के लिए दरगाह के पदाधिकारियों से अनुमति नहीं ली गई थी।

इसके अलावा, एमआरएम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक संगठन है। दरगाह राजनीतिक आयोजनों के लिए नहीं है, इसलिए इसके पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन का विरोध किया। इस बीच, एमआरएम प्रवक्ता शाहिद सईद ने निज़ामुद्दीन दरगाह पर किसी भी विरोध प्रदर्शन से इनकार किया। उन्होंने कहा कि एमआरएम पदाधिकारियों ने शनिवार रात दरगाह में 90 मिनट बिताए। दरगाह अध्यक्ष अफसर निज़ामी के नेतृत्व में एमआरएम नेता इंद्रेश कुमार ने संत की दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश-दुनिया में अमन-चैन की दुआ मांगी।