मौसम की मार पर कार्यकर्ताओं का जोश रहा हावी, नितिन नवीन के गर्मजोशी से स्वागत के आगे फीकी पड़ी ठंड
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय में सोमवार को अलग ही माहौल था। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लेकर राउज एवेन्यू और मीरदर्द रोड तक उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों की कतार लगी थी जो भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के लिए पहुंचे थे।
कोई गुलदस्ता लेकर पहुंचा था तो कोई फूलों की माला तो कोई भाजपा के पटके लेकर नितिन नवीन की स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अध्यक्ष जी को जय श्री राम और मोदी जी को जय श्रीराम से लेकर अमित शाह जी को जय श्री राम के जयघोष सुबह ठंड में कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा था।
नहीं कम हुआ जोश
पहले 11 बजे और फिर दोपहर दो बजे और फिर तीन बजे का समय कार्यकर्ताओं को बताया गया जिस समय नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष को पहुंचना था लेकिन तय समय पर भी न आने पर कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। करीब जब पौने चार बजे नितिन नवीन भाजपा के डीडीयू मार्ग स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे तो गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया।
नितिन नवीन के साथ हर कोई कार्यकर्ता अपनी तस्वीर कैमरे और मोबाइल में कैद करना चाहता था। ऐसे में सेल्फी लेने से लेकर कैमरों से तस्वीर लेने वालों का हुजुम नितिन नवीन की ओर उमड़ पड़ा। इसके बाद वह बारी-बारी से जब कार्यकर्ताओं से मिले तो उनसे मिलकर बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था।
पूर्वांचल के नेताओं में रही खास चर्चा
इससे पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ता और पदाधिकारी नितिन नवीन के साथ अपने संबंधों को और जान पहचान की चर्चा कर रहे थे। कोई उनके सरल स्वभाव को उनके आगे बढ़ने की वजह मान रहा था तो कोई उनके परिश्रमी व्यक्तित्व को इसकी वजह बता रहा था।
वहीं, पूर्वांचल से संबंध रखने वाले नेताओ और कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा जोश था। क्योंकि आपस में चर्चा यह भी हो रही थी कि पूर्वांचल के व्यक्ति को पार्टी की कमान मिली है तो राजनीति और संगठन में उनकी भी तरक्की होगी।
भाजपा के हर नेता अपने को कार्यकर्ता मानकर ही कार्य करता है। यह भाजपा ही जो अपने कार्यकर्ताओं आगे बढ़ाती है। दूसरे राजनीतिक दल तो परिवारवाद में फंसे हुए हैं। जबकि भाजपा में ऐसा नहीं हैं यह संगठन जो निर्णय लेता और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाता है।
जयवीर राणा, पार्षद, बिजवासन, दिल्ली
कार्यकर्ताओं में उत्साह था। युवा कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा था। बिना किसी व्यवस्था के कार्यकर्ता अपने संसाधनों से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे थे। युवा को जब जिम्मेदारी मिलती है तो दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि वह भी राजनीति में इतने ऊंचे पद तक जा सकते हैं।
इमप्रीत बख्शी, सचिव, दिल्ली भाजपा
