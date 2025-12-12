कानून बदले, सिस्टम बदला, दोषियों को फांसी भी मिली... 13 साल बाद फिर वही सवाल- क्या आज भी सुरक्षित है ‘निर्भया’?

दिल्ली में उस रात हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के बारे में जिसने भी सुना या पढ़ा, वह दंग रह गया। किसी के लिए भी यह यकीन करना मुश्किल था कि इंसान ऐसी दरिंदगी कर सकते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये दरिंदे कौन थे। इस दौरान, जब देश की राजधानी में कानून और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, दिल्ली पुलिस ने इस मामले को सिर्फ 72 घंटों में सुलझा लिया।

इनमें से ड्राइवर राम सिंह ने जेल में सजा काटते समय आत्महत्या कर ली थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अन्य चार वयस्क दोषियों को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई, यानी घटना के लगभग 7 साल और 3 महीने बाद। वहीं, नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह में 3 साल की सजा दी गई। दैनिक जागरण समूह के अखबार नई दुनिया में 30 दिसंबर 2012 को पहले पन्ने पर ‘निर्भया’ केस की कवरेज।

निर्भया केस के बाद किन-किन कानूनों में बदलाव हुआ? क्रिमिनल लॉ (संशोधन) एक्ट, 2013 इसे निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। निर्भया मामले के बाद इस कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे।

पहले: केवल शारीरिक संभोग को दुषकर्म माना जाता था, बहुत कम देखा गया कि इसमें किसी को मौत की सजा सुनाई गई हो। अधिकतर मामलों में केवल 7 से 10 साल तक की ही सजा सुनाई जाती थी। इसके अलावा पीड़िता का बयान सार्वजनिक होता था। कई केस लंबित रहते थे और सुनवाई लंबी चलती थी।

अब: निर्भया एक्ट बनने के बाद मानसिक, शारीरिक बल और किसी औजार से यौन हिंसा, जबरदस्ती गर्भपात और अन्य प्रकार के यौन अपराध इसमें शामिल किए गए। दोषियों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा बनाई गई। गवाही और पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, ताकि सुनवाई फौरन हो सके।

POCSO एक्ट, 2012 POCSO अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 18 साल तक के बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है। इसके तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच सुरक्षित, तेज और संवेदनशील होना जरूरी है। 2012 से पहले बच्चों के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए कोई एक विशेष कानून नहीं था।

पहले: सख्त प्रावधान तो थे, लेकिन निगरानी और सुरक्षा कमजोर मानी गई। किशोर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई भी सीमित थी। बाल यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, यौन उत्पीड़न को अलग कानूनों में बांटा गया था।

अब: बाल यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और शोषण व पोर्नोग्राफी जैसी घटनाएं इसमें शामिल की गई हैं। नाबालिग की पहचान भी गोपनीय रखी जाती है। यहां तक की अपराध और सुनवाई के दौरान बच्चे को मानसिक रूप से सुरक्षित रखा जाता है। फोटो- अमन सिंह, जागरण ग्राफिक्स

पोश एक्ट, 2013 निर्भया केस के बाद ऑफिस, कॉलेज और संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया। इससे पहले कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के लिए कोई खास नियम नहीं थे। अक्सर देखा जाता था कि शिकायत करने पर महिलाएं दबाव के कारण चुप रहती थीं।

इसके तहत किसी भी संस्थान को इंटर्नल कम्प्लेंट कमेटी (ICC) का गठन करना अनिवार्य है। ICC महिलाओं की शिकायतों को सुनता है और इसका समाधान करता है। इसमें 50 प्रतिशत सदस्यों में महिलाओं का होना आवश्यक है। इसके साथ ही एक सदस्य कोई एक्सपर्ट भी होता है।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 ये एक्ट साल 2000 में बनाया गया था, इसके तहत किसी नाबालिग को हत्या या दुष्कर्म करने के मामले में रीहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता था। निर्भया केस के दौरान जनता में जनता में असंतोष बढ़ने के बाद इसमें संशोधन किए गए।

अब इसमें बदलाव किए गए। मतलब 16 से 18 साल के किशोर अगर गंभीर अपराध करते हैं तो उन्हें बालिग की तरह सजा सुनाई जाएगी। वहीं छोटे अपराध करने वाले किशोरों को रीहैबिलिटेशन सेंटर भेजे जाने का प्रावधान है। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि नाबालिग अपराधियों और पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

13 साल बाद भी डर में ‘निर्भया’ NCRB ने करीब दो महीने पहले 2023 की ‘क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट’ जारी की। आंकड़े चौकाने वाले रहे, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या 2022 में 4,45,256 थी, जो 2023 में और बढ़ गई। यह आंकड़ा प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर 66.2 मामलों का प्रतिनिधित्व करता है।

अधिकतर मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से जुड़े हैं। इसके अलावा महिलाओं की किडनैपिंग, सम्मान भंग करने और दुष्कर्म के मामले भी गंभीर रूप से बढ़े। रिपोर्ट के अनुसार, हर दिन करीब 81 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं।

क्या कहती है NCRB की 2023 की रिपोर्ट?

क्राइम (Crime) मामलों की संख्या (Number of Cases) कुल अपराधों में प्रतिशत (Percentage) पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (IPC 498A) 1,33,000 (1.33 लाख) 29.8% महिलाओं की किडनैपिंग और अबडक्शन 88,000 से ज़्यादा 20% महिलाओं की इज़्ज़त खराब करने के इरादे से हमला 83,800 से ज़्यादा 19% POCSO एक्ट के तहत मामले 66,200 14.8% दुष्कर्म केस (IPC) 29,670 6.62% महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 4,48,000 (4.48 लाख)

