    ओपन स्कूलिंग छात्रों को राहत: सीबीएसई स्कूल बनेंगे NIOS परीक्षा केंद्र, दूर-दराज जाने की मजबूरी खत्म

    By Ritika Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:37 AM (IST)

    दिल्ली में ओपन स्कूलिंग के छात्रों के लिए राहत की खबर है। अब सीबीएसई स्कूल एनआईओएस परीक्षा केंद्र बनेंगे, जिससे छात्रों को दूर-दराज परीक्षा देने जाने ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ओपन स्कूलिंग के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी पहल करते हुए अपने संबद्ध स्कूलों से एनआइओएस की परीक्षाओं के लिए सहयोग मांगा है।

    सीबीएसई से जुड़े स्कूल अब नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) की 10वीं, 12वीं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के केंद्र बन सकेंगे। इससे देशभर में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों को दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी।

    सीबीएसई ने इस संबंध में स्कूलों को अप्रैल-मई 2026 में होने वाली एनआइओएस की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में पंजीकरण कराने को कहा है। स्कूल 31 दिसंबर 2025 तक एनआइओएस की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    परीक्षा केंद्र दूर होने से घट रही थी उपस्थिति

    अब तक कई जिलों में एनआइओएस के परीक्षा केंद्र बेहद सीमित थे। छात्रों को परीक्षा देने के लिए कई किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। कई मामलों में उन्हें दूसरे शहर या जिले जाना पड़ता था, जिस कारण कई छात्र नामांकन के बावजूद परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे।

    एनआइओएस उन बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ता है, जिनकी पढ़ाई आर्थिक तंगी, बीमारी, पारिवारिक जिम्मेदारी या रोजगार के कारण छूट गई थी। यहां 10वीं-12वीं के अलावा कंप्यूटर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटी कल्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई व्यावसायिक कोर्स भी संचालित किए जाते हैं।

    सीबीएसई अधिकारियों ने कहा कि एनआइओएस के साथ यह सहयोग परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षा को ज्यादा समावेशी बनाएगा।