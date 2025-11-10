NIA ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दी चुनौती
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली याचिका पर निजी सुनवाई की मांग की है। एनआईए ने अदालत से कार्यवाही को एक निजी लिंक पर सुनने का अनुरोध किया है, ताकि मामले की संवेदनशीलता बनी रहे और जिरह खुली अदालत में न हो। एनआईए ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग से जुड़ी अपील याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निजी सुनवाई की मांग की है।
एनआइए ने अदालत के समक्ष अनुरोध किया कि कार्यवाही एक निजी लिंक पर सुनी जाए जो सभी के लिए सुलभ न हो। एनआइए ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिरह खुली अदालत में नहीं होनी चाहिए। एनआइए ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।