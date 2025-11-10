NIA ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दी चुनौती

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली याचिका पर निजी सुनवाई की मांग की है। एनआईए ने अदालत से कार्यवाही को एक निजी लिंक पर सुनने का अनुरोध किया है, ताकि मामले की संवेदनशीलता बनी रहे और जिरह खुली अदालत में न हो। एनआईए ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।