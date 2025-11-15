वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंची NIA, चाय वाले से पूछताछ; सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ली
दिल्ली विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। आतंकी उमर नबी के 10 नवंबर को वज़ीरपुर में दिखने के बाद, जांच एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक चाय वाले से पूछताछ की, जहाँ उमर रुका था। चाय वाले ने बताया कि उसे मास्क पहने एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई और उसके बारे में पूछा गया।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के लिए एनआइए और अन्य एजेसियां शनिवार को उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिले के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। विस्फोट में शामिल आतंकी डॉ. उमर नबी के 10 नवंबर को वजीरपुर में उपस्थिति के फुटेज मिलने के बाद जांच एजेंसी की टीम हरकत में आई और वजीरपुर औद्याेगिक क्षेत्र बी-ब्लाक में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर अपने कब्जे में लिए।
इसके बाद एनआइए ने उस चाय वाले से पूछताछ की, जहां आतंकी उमर कुछ क्षण के लिए रूका था। पूछताछ के बाद चाय वाले प्रदीप ने बताया कि अधिकारियों ने मास्क पहने आतंकी का फोटो दिखाया और पूछा कि आप इसको जानते हो। ये व्यक्ति किधर से आया था और कहां गया था, चाय पी थी या नहीं आदि सवाल पूछे।
प्रदीप के अनुसार, उन्हें इतना तो याद है कि मास्क पहने एक आदमी आया था। वह आम ग्राहक की तरह आया था, इसलिए उन्होंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। काफी लोग चाय पीने आते हैं। कौन आया, कौन गया, उन्हें याद नहीं है।
