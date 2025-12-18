Delhi Blast: लाल किला के पास हुए ब्लास्ट केस में नौवीं गिरफ्तारी, कश्मीर के यासीर अहमद डार अरेस्ट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने इस मामले में आरोपी यासिर डार को गिरफ्तार किया है। यह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मामले में नौवीं है। आरोपी की पहचान जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के निवासी यासिर अहमद डार के रूप में हुई है। उसे नई दिल्ली से हिरासत में लिया गया।
एनआईए की जांच से पता चला है कि यासिर अहमद डार इस आतंकी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने वफादारी की शपथ ली थी और आत्मघाती (फिदायीन) हमले को अंजाम देने की कसम खाई थी। जांच एजेंसी के अनुसार, यासिर अन्य आरोपियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में था, जिनमें धमाके को अंजाम देने वाला मृतक आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी और मुफ्ती इरफान शामिल हैं।
यासिर को यूए(पी)ए 1967 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला संख्या आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई में गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास एक विस्फोटक से लदी कार में हुए धमाके में 11 से 15 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। धमाके को अंजाम देने वाला डॉ. उमर उन नबी खुद भी मारा गया था। यह हमला एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें कश्मीर और फरीदाबाद से जुड़े कई डॉक्टर और अन्य लोग शामिल हैं।
National Investigation Agency (NIA) has arrested another key accused in connection with the bomb blast that killed 11 persons and injured several others in the area around Delhi’s historic Red Fort last month.— ANI (@ANI) December 18, 2025
The 9th person to be arrested in the case, Yasir Ahmad Dar, is a… pic.twitter.com/fNrHXznBFz
एनआईए की जांच जारी है और एजेंसी बड़े षड्यंत्र को उजागर करने के लिए अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें डॉक्टरों और धार्मिक उपदेशकों के नाम शामिल हैं।यह गिरफ्तारी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।