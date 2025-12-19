Sports Act: जनवरी से लागू होगा नया खेल कानून, खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
देश में नया खेल कानून जनवरी से लागू होगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कानून का उद्देश्य युवा एथलीटों को अवसर प्रदान करना है। नए कान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि केंद्र सरकार जनवरी से एक नया खेल कानून लागू करने जा रही है। सूत्र ने बताया कि इस कानून का मकसद देश में खेल प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद बनाना है।
नया खेल कानून स्पोर्ट्स फेडरेशन के कामकाज में सुधार करेगा और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देगा। सूत्र ने यह भी बताया कि खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन में होंगे। यह इवेंट देश में बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और युवा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा।
