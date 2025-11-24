शामली और बागपत वालों के लिए गुड न्यूज, अब दिल्ली से चलेंगी दो मेमू ट्रेनें; जल्द सामने आएगा टाइम टेबल
दिल्ली और शामली के बीच दैनिक यात्रियों के लिए दो नई मेमू ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ौत में इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक ट्रेन पुरानी दिल्ली से शामली और दूसरी दिल्ली शाहदरा से शामली के लिए चलेगी। रेलवे जल्द ही इनके नियमित परिचालन के लिए समय सारिणी जारी करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से शामली के बीच दो मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आज यानी सोमवार को बड़ौत में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोनों एमईएमयू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
64033/64034 नंबर की एमईएमयू पुरानी दिल्ली से शामली के बीच चलेगी। 64035/64035 नंबर की ट्रेन दिल्ली शाहदरा से शामली के बीच चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के नियमित परिचालन के लिए शीघ्र समय सारिणी घोषित की जाएगी।
वहीं, उद्घाटन के अवसर पर दोनों ट्रेनें बड़ौत से चलेंगी। इसमें से एक ट्रेन एमईएमयू बड़ौत से बागपत रोड, खेकड़ा, नोली, गोकलपुर सबोली हॉल्ट, दिल्ली शाहदरा होते हुए पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। दूसरी बड़ौत से कासिमपुर खेड़ी, कांधला होकर शामली पहुंचेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।