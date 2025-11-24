शामली और बागपत वालों के लिए गुड न्यूज, अब दिल्ली से चलेंगी दो मेमू ट्रेनें; जल्द सामने आएगा टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से शामली के बीच दो मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आज यानी सोमवार को बड़ौत में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोनों एमईएमयू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

64033/64034 नंबर की एमईएमयू पुरानी दिल्ली से शामली के बीच चलेगी। 64035/64035 नंबर की ट्रेन दिल्ली शाहदरा से शामली के बीच चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों के नियमित परिचालन के लिए शीघ्र समय सारिणी घोषित की जाएगी।