नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, पढ़ें पूरी जानकारी
त्योहारी सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेरी गेट के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया है और 30 अक्टूबर तक 14 ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए हैं। पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश विशेष ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 16 से चलेंगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे रेलवे के लिए इस स्थिति से निपटना एक चुनौती बन गया है। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम करने के लिए अजमेरी गेट के पास एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा, 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म संख्या 16 से चलेंगी। आवश्यकतानुसार अन्य प्लेटफॉर्म से भी ट्रेनें चलेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जा रही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कम समय में बहुत अधिक ट्रेनें न आएं और न ही स्टेशन पर आएं।
इससे प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर भीड़भाड़ बढ़ जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, 30 अक्टूबर तक शताब्दी और लोकल ट्रेनों सहित 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।
|ट्रेन
|वर्तमान प्लेटफॉर्म
|बदला हुआ प्लेटफॉर्म
|नई दिल्ली-दरभंगा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562)
|13
|1
|दरभंगा-नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12561)
|12
|7
|बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस (12260)
|13
|9
|पुरानी दिल्ली-सहारनपुर (54473)
|15
|4
|गाजियाबाद-नई दिल्ली-अलीगढ़ (64110/64429)
|13
|10
|रोहतक-नई दिल्ली एक्सप्रेस (14324)
|7
|2
|चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12046)
|2
|1
|गाजियाबाद-नई दिल्ली-गाजियाबाद (64425/64432)
|13
|5
|कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12033)
|2
|10
|देहरादून-नई दिल्ली-दौलतपुर चौक जन शताब्दी एक्सप्रेस (12056/12057)
|10
|2
|गाजियाबाद-पलवल (64053/64057)
|2
|1
|पलवल-गाजियाबाद (64057)
|2
|1
|नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12445)
|15
|8
|नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392)
|8
|1
