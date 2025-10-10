नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, पढ़ें पूरी जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे रेलवे के लिए इस स्थिति से निपटना एक चुनौती बन गया है। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ कम करने के लिए अजमेरी गेट के पास एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा, 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म संख्या 16 से चलेंगी। आवश्यकतानुसार अन्य प्लेटफॉर्म से भी ट्रेनें चलेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जा रही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कम समय में बहुत अधिक ट्रेनें न आएं और न ही स्टेशन पर आएं।