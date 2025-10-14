Language
    दिवाली-छठ पर घर जाने वाले बांध लें अपना समान, नई दिल्ली स्टेशन पर इस तकनीक से हो रही चेकिंग

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों और उन्नत एक्स-रे मशीनों से संदिग्ध गतिविधियों और सामान की जांच की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल के जवान भी तैनात हैं। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

    भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिवाली और छठ पूजा के लिए लोगों के घर जाने के कारण अगले एक-दो दिनों में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने लगेगी। इसे नियंत्रित करना रेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे ज्यादा भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधइसन के कदम उठाए जा रहे हैं।

    प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट के पास एक सुविधा केंद्र (होल्डिंग एरिया) बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सांसद मनोज तिवारी के साथ इसका निरीक्षण किया था। कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसका निरीक्षण किया था।

    उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री को नवनिर्मित सुविधा केंद्र और भीड़ प्रबंधन के अन्य उपायों की जानकारी दी। सुविधा केंद्र में 7,000 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। शौचालय, पेयजल, टिकट काउंटर और उद्घोषणा प्रणाली सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने के लिए यात्रियों को वहीं रोका जाएगा। समय पर प्लेटफॉर्म पर उनके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुविधा केंद्र में 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों और उनके सामान की जाँच के लिए पाँच डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और पाँच लगेज स्कैनर लगाए गए हैं।

    इससे स्टेशन के प्रवेश द्वार और प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। पर्याप्त संख्या में आरपीएफ और अन्य रेलकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के दौरान यात्रियों को अपने घर पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश आर. त्रिपाठी और अन्य रेल अधिकारी उपस्थित थे।