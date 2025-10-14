दिवाली-छठ पर घर जाने वाले बांध लें अपना समान, नई दिल्ली स्टेशन पर इस तकनीक से हो रही चेकिंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिवाली और छठ पूजा के लिए लोगों के घर जाने के कारण अगले एक-दो दिनों में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने लगेगी। इसे नियंत्रित करना रेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे ज्यादा भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधइसन के कदम उठाए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट के पास एक सुविधा केंद्र (होल्डिंग एरिया) बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सांसद मनोज तिवारी के साथ इसका निरीक्षण किया था। कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसका निरीक्षण किया था।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री को नवनिर्मित सुविधा केंद्र और भीड़ प्रबंधन के अन्य उपायों की जानकारी दी। सुविधा केंद्र में 7,000 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। शौचालय, पेयजल, टिकट काउंटर और उद्घोषणा प्रणाली सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्लेटफार्मों पर भीड़ कम करने के लिए यात्रियों को वहीं रोका जाएगा। समय पर प्लेटफॉर्म पर उनके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुविधा केंद्र में 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों और उनके सामान की जाँच के लिए पाँच डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और पाँच लगेज स्कैनर लगाए गए हैं।