Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में यमुना की सफाई की नई डेडलाइन तय, चकाचक होंगी राजधानी की 450 KM सड़कें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने की नई समय सीमा 2029 तय की है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पिछल ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में 450 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यमुना को साफ करने की दिल्ली सरकार ने अब नई डेडलाइन दे दी है। अब 2029 तक यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस तरह का दावा प्रेस वार्ता कर किया है।

    जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता ने 5 साल के लिए उनकी सरकार को चुना है, लोग थोड़ा इंतजार करें, सभी मुद्दों पर काम हो रहा है, एक दो साल के हिसाब से नहीं, पिछले 40, 50 साल की प्लानिंग को लेकर दिल्ली में काम हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने दावा किया कि 2029 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। प्रदूषण भी धीरे-धीरे कम किया जाएगा। सड़कों से लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले स्वयं व्यवस्थाएं सुधारने के लिए काम कर रही है, वहीं जनता से भी अपील की है कि सरकार की सलाह को भी वह नजरअंदाज ना करें। मगर उससे पहले वह अपनी व्यवस्थाएं सुधारने पर बात करेंगे।

    यह भी पढ़ें- आर्थिक संकट से जूझ रहा दिल्ली नगर निगम, वित्त आयोग का गठन अटका; क्या कहते हैं जानकार

    इसके साथ ही सड़कों का निर्माण को लेकर भी साफ किया कि कोई भी प्रमुख सड़क बनाने से पहले सभी एजेंसियों को पत्र लिखकर उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। अगर किसी एजेंसी ने जानकारी नहीं दी और छह महीने बाद सड़क को खोदने आए तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।

    सड़क बार-बार नहीं खोदने देंगे

    इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च तक दिल्ली की 450 किलोमीटर सड़कों को नया बना दिया जाएगा, इसके बाद नवंबर 2026 तक दिल्ली की कुल मिलाकर 1000 किलोमीटर सड़क बन चुकी होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कार्य योजना तैयार कर दी है।