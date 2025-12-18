दिल्ली में यमुना की सफाई की नई डेडलाइन तय, चकाचक होंगी राजधानी की 450 KM सड़कें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यमुना को साफ करने की दिल्ली सरकार ने अब नई डेडलाइन दे दी है। अब 2029 तक यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस तरह का दावा प्रेस वार्ता कर किया है।
जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता ने 5 साल के लिए उनकी सरकार को चुना है, लोग थोड़ा इंतजार करें, सभी मुद्दों पर काम हो रहा है, एक दो साल के हिसाब से नहीं, पिछले 40, 50 साल की प्लानिंग को लेकर दिल्ली में काम हो रहा है।
उन्होंने दावा किया कि 2029 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। प्रदूषण भी धीरे-धीरे कम किया जाएगा। सड़कों से लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले स्वयं व्यवस्थाएं सुधारने के लिए काम कर रही है, वहीं जनता से भी अपील की है कि सरकार की सलाह को भी वह नजरअंदाज ना करें। मगर उससे पहले वह अपनी व्यवस्थाएं सुधारने पर बात करेंगे।
इसके साथ ही सड़कों का निर्माण को लेकर भी साफ किया कि कोई भी प्रमुख सड़क बनाने से पहले सभी एजेंसियों को पत्र लिखकर उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। अगर किसी एजेंसी ने जानकारी नहीं दी और छह महीने बाद सड़क को खोदने आए तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
सड़क बार-बार नहीं खोदने देंगे
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च तक दिल्ली की 450 किलोमीटर सड़कों को नया बना दिया जाएगा, इसके बाद नवंबर 2026 तक दिल्ली की कुल मिलाकर 1000 किलोमीटर सड़क बन चुकी होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कार्य योजना तैयार कर दी है।
