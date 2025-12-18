दिल्ली में यमुना की सफाई की नई डेडलाइन तय, चकाचक होंगी राजधानी की 450 KM सड़कें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यमुना को साफ करने की दिल्ली सरकार ने अब नई डेडलाइन दे दी है। अब 2029 तक यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस तरह का दावा प्रेस वार्ता कर किया है। जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता ने 5 साल के लिए उनकी सरकार को चुना है, लोग थोड़ा इंतजार करें, सभी मुद्दों पर काम हो रहा है, एक दो साल के हिसाब से नहीं, पिछले 40, 50 साल की प्लानिंग को लेकर दिल्ली में काम हो रहा है।

उन्होंने दावा किया कि 2029 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। प्रदूषण भी धीरे-धीरे कम किया जाएगा। सड़कों से लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले स्वयं व्यवस्थाएं सुधारने के लिए काम कर रही है, वहीं जनता से भी अपील की है कि सरकार की सलाह को भी वह नजरअंदाज ना करें। मगर उससे पहले वह अपनी व्यवस्थाएं सुधारने पर बात करेंगे।