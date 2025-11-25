'अभी दिल्ली की ऐसी ही हालत है', वकील के खांसने पर ऐसा क्यों बोले नए CJI सूर्यकांत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण चरम पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में जहरीले धुंध की एक मोटी परत छाई रही। सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 363 रहा, जो दिल्ली और एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-3 के बावजूद 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

वहीं, इस प्रदूषण को लेकर भारत के नए सीजेआई सूर्यकांत ने भी टिप्पणी कर दी। बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन एक केस को लेकर मंगलवार को बहस कर रहे थे, तभी उन्होंने खांसी की और अपना गला साफ किया। उन्होंने कहा, "आई एम सॉरी मीलॉर्ड, मेरी आवाज चली गई है।" इस पर नए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हां, अभी दिल्ली की हालत ऐसी ही है।"

इस बीच, रविवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें वहां हटा दिया। इससे पहले, 9 नवंबर को भी लोगों ने इसी स्थान पर विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियों को लागू करने की मांग की थी।