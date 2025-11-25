Language
    'अभी दिल्ली की ऐसी ही हालत है', वकील के खांसने पर ऐसा क्यों बोले नए CJI सूर्यकांत?

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सीपीसीबी के अनुसार, सुबह एक्यूआई 363 दर्ज किया गया। एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील को खांसते देख सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 'अभी दिल्ली की ऐसी ही हालत है', जिससे शहर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति का पता चलता है।

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने की टिप्पणी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण चरम पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में जहरीले धुंध की एक मोटी परत छाई रही। सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 363 रहा, जो दिल्ली और एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-3 के बावजूद 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।

    वहीं, इस प्रदूषण को लेकर भारत के नए सीजेआई सूर्यकांत ने भी टिप्पणी कर दी। बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन एक केस को लेकर मंगलवार को बहस कर रहे थे, तभी उन्होंने खांसी की और अपना गला साफ किया। उन्होंने कहा, "आई एम सॉरी मीलॉर्ड, मेरी आवाज चली गई है।" इस पर नए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हां, अभी दिल्ली की हालत ऐसी ही है।"

    इस बीच, रविवार को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें वहां हटा दिया। इससे पहले, 9 नवंबर को भी लोगों ने इसी स्थान पर विरोध प्रदर्शन किया था और सरकार से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियों को लागू करने की मांग की थी।

    इसके अलावा, रविवार को इंडिया गेट पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सड़क जाम करने, पुलिस के काम में बाधा डालने और दिल्ली पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने इंडिया गेट पर सी हेक्सागॉन पर विरोध प्रदर्शन करने और पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में दो पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की है।

