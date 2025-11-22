दक्षिणी दिल्ली में पांच नए आरोग्य मंदिर शुरू, जांच-दवा मुफ्त; लाखों लोगों को होंगी सहूलियतें
दक्षिणी दिल्ली में पुल प्रह्लादपुर समेत कई स्थानों पर पांच नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इनका उद्घाटन किया। इन केंद्रों पर मुफ्त जांच, दवाएं और 123 तरह के टेस्ट किए जाएंगे। प्रत्येक मंदिर में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहेंगे, जिससे लाखों निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पुल प्रह्लादपुर, गांव बदरपुर में दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी, ताजपुर पहाड़ी जैतपुर व प्राइमरी स्कूल के निकट एवं मीठापुर विस्तार में महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर में बनाए गए पांच आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इन केंद्रों पर लोगों को जांच और दवा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है।
नए आरोग्य मंदिरों की शुरुआत करते हुए दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इससे क्षेत्र के लाखों निवासियों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इन आरोग्य मंदिरों में प्रत्येक में दो एमबीबीएस डाक्टर, 12 स्वास्थ्यकर्मी व अन्य सुविधाएं मौजूद हैं।
यहां हर तरह की बीमारी की जांच और दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा 123 तरह के टेस्ट भी निशुल्क किए जा रहे हैं। इन आरोग्य मंदिरों से क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर डीएम डा. सरवन बागरिया समेत दिल्ली सरकार व एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।