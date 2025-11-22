दक्षिणी दिल्ली में पांच नए आरोग्य मंदिर शुरू, जांच-दवा मुफ्त; लाखों लोगों को होंगी सहूलियतें

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पुल प्रह्लादपुर, गांव बदरपुर में दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी, ताजपुर पहाड़ी जैतपुर व प्राइमरी स्कूल के निकट एवं मीठापुर विस्तार में महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर में बनाए गए पांच आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इन केंद्रों पर लोगों को जांच और दवा मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है।

नए आरोग्य मंदिरों की शुरुआत करते हुए दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इससे क्षेत्र के लाखों निवासियों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इन आरोग्य मंदिरों में प्रत्येक में दो एमबीबीएस डाक्टर, 12 स्वास्थ्यकर्मी व अन्य सुविधाएं मौजूद हैं।