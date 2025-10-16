दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
न्यू अशोक नगर, पूर्वी दिल्ली में सी-ब्लॉक हनुमान मंदिर रोड और गलियों का निर्माण शुरू हो गया है। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने पांच करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास किया, जो दो महीने में पूरी होगी। इस सड़क के बनने से यातायात सुगम होगा और क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में न्यू अशोक नगर में मंगलवार को सी-ब्लाक हनुमान मंदिर रोड और उससे जुड़ी गलियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने स्थानीय लोगों से शिलान्यास कराया। पांच करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य करीब दो माह में पूरा होगा।
सी-ब्लाक हनुमान मंदिर रोड दो किलोमीटर से अधिक लंबा है। कई गलियां इससे जुड़ी हुई हैं। विधायक रविकांत ने कहा कि लोगों की सुविधा और क्षेत्र के सौंदरीकरण के लिए कार्य जारी है। यह सड़क न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता और छवि में भी सुधार लाएगी।
उन्होंने कहा कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के सभी ब्लाकों में सड़कों, नालियों, पार्कों, स्ट्रीट लाइटों और जलापूर्ति जैसी सुविधाओं को संवारने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सड़क बनने से आना-जाना सुगम होमा।
