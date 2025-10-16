दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में न्यू अशोक नगर में मंगलवार को सी-ब्लाक हनुमान मंदिर रोड और उससे जुड़ी गलियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने स्थानीय लोगों से शिलान्यास कराया। पांच करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य करीब दो माह में पूरा होगा।



सी-ब्लाक हनुमान मंदिर रोड दो किलोमीटर से अधिक लंबा है। कई गलियां इससे जुड़ी हुई हैं। विधायक रविकांत ने कहा कि लोगों की सुविधा और क्षेत्र के सौंदरीकरण के लिए कार्य जारी है। यह सड़क न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता और छवि में भी सुधार लाएगी।