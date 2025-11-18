दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मंत्री ने लगाई फटकार... कूड़ा, गंदे नाले, धूल पर अब सर्जिकल स्ट्राइक

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोक नगर का निरीक्षण किया और स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण एवं जन सुविधाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों से अवैध अतिक्रमण और आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए।

मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। निवासियों ने मंत्री को कूड़ा उठाने में देरी, नालियों की सफाई और मरम्मत का अभाव, सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना, सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण और धूल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। उनके ध्यान में एक और चिंता यह लाई गई कि न्यू अशोक नगर, घड़ोली और वसुंधरा एन्क्लेव से सीवेज ले जाने वाले प्रमुख नालों को अभी तक किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से नहीं जोड़ा गया है।

बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को डंपरों, कचरा संग्रहण वाहनों और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के भी निर्देश दिए। न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से ईस्ट एंड अपार्टमेंट तक के मार्ग का निरीक्षण करते हुए, मंत्री ने सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों पर नाराजगी व्यक्त की और नगर निगम व अन्य प्रवर्तन दलों को ऐसे वाहनों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली यातायात पुलिस को राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए ताकि भीड़भाड़ कम हो और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।