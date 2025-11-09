अब नहीं करनी पड़ेगी लंबी पैदल यात्रा, न्यू अशोक नगर में खुला नमो भारत-मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। न्यू अशोक नगर में नमो भारत स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज अनौपचारिक रूप से यात्रियों के लिए खुल गया है। यात्री 90 मीटर के इस फुटओवर ब्रिज से एक से दूसरे रेलवे स्टेशन के बीच पैदल जा रहे हैं। इसके खुलने से यात्रियों को करीब 210 मीटर कम चलना पड़ रहा है।

न्यू अशोक नगर में नमो भारत स्टेशन के निर्माण के साथ ही पिछले वर्ष उसे मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए 90 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू कराया गया था। इस वर्ष पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन का उद्घाटन किया था, लेकिन फुटओवर ब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हो सका था।