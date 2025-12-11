NEET SS 2024 काउंसलिंग फीस विवाद: FAIMA ने केंद्र को पत्र लिखकर जताया विरोध, डॉक्टरों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट सुपर स्पेशियलिटी (नीट एसएस) 2024 काउंसलिंग फीस को लेकर हजारों चिकित्सकों का गुस्सा अब उबाल पर है। फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फायमा) ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) को पत्र लिखकर कहा है कि लगभग 10 हजार चिकित्सकों के कुल 200 करोड़ रुपये चार महीने से फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं किए गए।
काउंसलिंग के बाद भी मिला फीस का रिफंड
फायमा के अनुसार नीट एसएस 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बाद भी छात्रों को उनकी फीस रिफंड नहीं मिली। कई चिकित्सकों ने बताया कि फीस अटकने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। फेमा के चेयरमैन डा. मनीष जांगड़ा ने कहा कि सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर छात्रों के पैसे लौटाने चाहिए, क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई है।
डॉक्टरों ने लगाया लापरवाही का आरोप
चिकित्सकों का कहना है कि नीट एसएस 2025 की परीक्षा की तैयारी शुरू होने वाली है, लेकिन पिछली प्रक्रिया की फीस अब तक न लौटना गंभीर लापरवाही है। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।
छात्रों और चिकित्सकों की मांग है कि नीट एसएस 2024 की काउंसिलिंग फीस तुरंत वापस की जाए।
