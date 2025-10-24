Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में एनडीपीएस मामले में भगोड़ा घोषित लंबू गिरफ्तार, बार-बार ठिकाना बदल रहा था आरोपी

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:05 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एनडीपीएस मामले में भगोड़े विजय उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने उसे पिछले साल भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली कि वह शास्त्री पार्क और सीलमपुर में छिपा है। पूछताछ में पता चला कि वह बेरोजगार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाना बदल रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में थाना न्यू उस्मानपुर में दर्ज एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे भगोड़े को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है।

    आरोपी की पहचान शास्त्री पार्क के विजय उर्फ लंबू के रूप में हुई है। उसे बीते वर्ष सात सितंबर को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार अपना ठिकाना बदलकर अलग-अलग जगहों पर पहचान बदलकर रह रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, एसआइ ब्रह्मपाल को गुप्त सूचना मिली थी कि विजय नामक भगोड़ा घोषित बदमाश शास्त्री पार्क और सीलमपुर के इलाके में गुप्त रूप से रह रहा है।

    सूचना पर एसीपी कैलाश चंद्र शर्मा की देखरेख में और इंस्पेक्टर उमेश सती के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपित को सीलमपुर इलाके से दबोच लिया।

    वहीं, पूछताछ में पता चला कि आरोपित वर्तमान में बेरोजगार था और वह सीलमपुर और शास्त्री पार्क के इलाके में छिपा हुआ था।