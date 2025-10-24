दिल्ली में एनडीपीएस मामले में भगोड़ा घोषित लंबू गिरफ्तार, बार-बार ठिकाना बदल रहा था आरोपी

आरोपी की पहचान शास्त्री पार्क के विजय उर्फ लंबू के रूप में हुई है। उसे बीते वर्ष सात सितंबर को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार-बार अपना ठिकाना बदलकर अलग-अलग जगहों पर पहचान बदलकर रह रहा था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में थाना न्यू उस्मानपुर में दर्ज एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे भगोड़े को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है।

उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, एसआइ ब्रह्मपाल को गुप्त सूचना मिली थी कि विजय नामक भगोड़ा घोषित बदमाश शास्त्री पार्क और सीलमपुर के इलाके में गुप्त रूप से रह रहा है।

सूचना पर एसीपी कैलाश चंद्र शर्मा की देखरेख में और इंस्पेक्टर उमेश सती के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपित को सीलमपुर इलाके से दबोच लिया।

वहीं, पूछताछ में पता चला कि आरोपित वर्तमान में बेरोजगार था और वह सीलमपुर और शास्त्री पार्क के इलाके में छिपा हुआ था।