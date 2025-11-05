Language
    श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने NDMC से सीखा: स्वच्छ-हरित शहर और ई-गवर्नेंस मॉडल

    By Nimish Hemant Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:25 AM (IST)

    श्रीलंका के 40 अधिकारियों के एक दल ने एनडीएमसी मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने एनडीएमसी से स्वच्छ, हरित और नागरिक-अनुकूल शहर बनाने के गुर सीखे। केशव चंद्रा ने सतत शहरी विकास पर अपने विचार साझा किए। अधिकारियों ने मशीनीकृत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रयोगों पर चर्चा की। श्रीलंकाई दल ने एनडीएमसी के शहरी प्रबंधन मॉडल की सराहना की और इसे श्रीलंका में लागू करने की संभावना जताई।

    श्रीलंका के 40 अधिकारियों के एक दल ने एनडीएमसी मुख्यालय का दौरा किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। श्रीलंकाई अधिकारियों के एक 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमसी मुख्यालय का दौरा किया और एक स्वच्छ, हरित और नागरिक-अनुकूल शहर बनाने के गुर सीखे।

    "स्वच्छ शहर - एक बेहतर भविष्य" शीर्षक से आयोजित एक परिचर्चा में, एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा ने सतत शहरी विकास और आधुनिक नागरिक प्रशासन के प्रति एनडीएमसी के एकीकृत दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा किए।

    उन्होंने उन प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला जिन्होंने एनडीएमसी को एक बेहतर शहर बनाया है। नगर परिषद के वित्त, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा और बागवानी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने अपनी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। मशीनीकृत स्वच्छता, रात्रिकालीन सफाई, वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण जैसे प्रयोगों पर भी चर्चा की गई।

    प्रतिनिधिमंडल को ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में व्यापक परिवर्तन से भी परिचित कराया गया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने एनडीएमसी के अनुकरणीय शहरी प्रबंधन मॉडल की सराहना की और श्रीलंका की शहरी विकास रणनीतियों में इसी तरह की पहलों को शामिल करने के अवसरों की खोज की।