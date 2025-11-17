हरा-भरा और स्वच्छ बनेगा कनॉट प्लेस, कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना; हर ब्लॉक में वरिष्ठ अधिकारी तैनात
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कनॉट प्लेस को स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया गया है जो सफाई कार्यों की निगरानी करेगा। इस अभियान में गलियारों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की सफाई शामिल है। कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एनडीएमसी का उद्देश्य कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त बनाना है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने दिल्ली के हृदय स्थल, कनॉट प्लेस को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया गया है।
वे कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दैनिक कार्यों की निगरानी करेंगे और एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा को रिपोर्ट करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कनॉट प्लेस के गलियारों की सफाई के साथ-साथ फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज पर लगे पौधों के नीचे की सफाई करना है।
एनडीएमसी के अनुसार, न केवल सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे, बल्कि उद्यान विभाग और अन्य सभी विभाग भी इस अभियान का हिस्सा होंगे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नगर निगम के सहायक आमतौर पर सुबह सफाई और कचरा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके बाद वे उपलब्ध नहीं होते। नतीजतन, दोपहर तक गलियारों और कूड़ेदानों के आसपास कचरा जमा होने लगता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, हमने सभी 13 ब्लॉकों में कनिष्ठ और सहायक अभियंताओं को तैनात किया है। ये अधिकारी निरीक्षण करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने काम की रिपोर्ट देंगे।
उन्हें अपने-अपने ब्लॉकों में किसी भी तरह की गंदगी और अव्यवस्था की तस्वीरें लेने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के सहायकों की भी ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गंदगी बनी रहे। अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी दिन में तीन बार निरीक्षण करेंगे और साइड लेन, बैक लेन और सेंट्रल वर्ज की सफ़ाई की निगरानी करेंगे।
अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी न केवल सफ़ाई बनाए रखने की अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, बल्कि उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई कर रही है जो अपनी दुकान का कचरा यूँ ही छोड़ देते हैं। उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
