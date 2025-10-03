'हर नागरिक स्वस्थ होगा, तभी देश बनेगा विश्वगुरु', भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस पर बोलीं रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योग को जीवन जीने की कला बताते हुए कहा कि यह शरीर मन और आत्मा को संतुलित करता है। उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है। संस्थान देश-विदेश में मुफ्त योग केंद्र चला रहा है जिससे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि योग केवल व्यायाम या गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर हमें अनुशासित, संयमित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। भारत की प्रगति और विश्वगुरु बनने का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब हर नागरिक स्वस्थ होगा। योग हमें ‘मी टू वी’ यानी मैं से हम की ओर ले जाने वाली साधना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बृहस्पतिवार को छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस समारोह एवं योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में योग को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय योग संस्थान बीते 59 वर्षों से ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को साकार करते हुए देश और विदेश में 4,500 से अधिक निशुल्क योग साधना केंद्रों का संचालन कर रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योग के माध्यम से हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और भावनात्मक रूप से स्थिर बनते हैं। यह हमें आत्मचेतना, एकाग्रता और संतुलन सिखाता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता और शांति के साथ किया जा सकता है।