Delhi Ramlila: यमुनापार में आकर्षक मंचों पर होगी रामलीला, राम मंदिर की दिखेगी झलक

यमुनापार में रामलीला का मंचन उत्साह के साथ शुरू हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर रामलीला समितियों ने आकर्षक मंच बनाए हैं जिनमें राम मंदिर की झलक और महल के दरबार का रूप शामिल है। इस बार पिंक रामलीला भी होगी जिसमें महिलाएं सभी पात्रों को निभाएंगी। मनोरंजन और स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में रामलीला मंचन को लेकर उत्साह है। सोमवार को गणेश वंदना के साथ मंचन प्रारंभ होगा। 12 दिनों तक कलाकार अपने अभिनय से रामायण के पात्रों को जीवंत करते दिखाई देंगे। इसके लिए आकर्षक मंच सजाए गए हैं। कहीं राम मंदिर की झलक दिखाता भव्य मंच सजा है, तो किसी ने मंच को महल के दरबार का रूप दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली बार पिंक रामलीला का आयोजन भी होगा, जिसमें मंचन महिलाएं ही करेंगी। आइपी एक्सटेंशन, कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड, शास्त्री पार्क, जीटीबी एन्क्लेव, मयूर विहार फेज-तीन, सूरजमल विहार, विवेक विहार आदि इलाकों में अलग-अलग रामलीला समितियों ने दर्शकों को आकर्षित व रोमांचित करने के लिए कुछ नया प्रयास किया है। मंचन के साथ-साथ लोगों व बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है।

\B\Bशास्त्री पार्क स्थित डीडीए ग्राउंड में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने अयोध्या में बने राम मंदिर के थीम पर मंच बनाया है। मंच के शीर्ष पर प्रभु श्रीराम की ठीक वैसी प्रतिमा को स्थापित किया है, जैसी राम मंदिर में है। इसमें आपरेशन सिंदूर के गर्व को भी दर्शाया गया है।

कमेटी के महामंत्री दिवाकर पांडे ने बताया कि यह उनकी समिति द्वारा रामलीला आयोजन का 25वां वर्ष है। दृश्य के हिसाब से मंच पर अलग-अलग सेटअप लगाया है। स्थल पर करीब साढ़े चार हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है।\B\B सीबीडी ग्राउंड में अलग-अलग स्थानों पर कई रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। बाबरपुर, सबोली समेत 40 से अधिक स्थानों प रामलीला का आयोजन हो रहा है।

उत्तराखंड की शैली में होगा मंचन वेस्ट विनोद स्थित रास विहार मैदान में उत्तराखंड की पारंपरिक भीमताली एवं राधेश्याम शैली में रामलीला होगी, जिसका आयोजन कामधेनु रामलीला समिति कर रही है। समिति के चेयरमैन डा. कुलदीप भंडारी ने बताया कि रामलीला में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। मयूर विहार फेज-तीन में जय श्री हनुमंत रामलीला कमेटी ने भव्य मंच बनाया है।

प्रभु श्रीराम की लीला के माध्यम से देंगे समरसता का संदेश आइपी एक्सटेंशन स्थित डीडीए के उत्सव स्थल में श्री रामलीला महोत्सव में मंच को महल का रूप दिया है। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ ने इस महोत्सव स्थल को लाइटों से सजाया है। इसका प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र है, जिसे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के थीम पर बनाया गया है। यहां पर दर्शक झूलों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे।

समिति के प्रधान सुरेश बिंदल ने बताया कि इस बार 33वां महोत्सव है। रामलीला का शुभारंभ खाटूश्याम बाबा के भव्य कीर्तन से होगा। प्रभु श्रीराम ने संसार को समरसता का संदेश दिया है। उसे ही मंचन क माध्यम से लोगों में प्रसारित किया जाएगा। इससे जुड़े प्रसंगों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी रामलीला का बीमा भी कराया गया है। फायर फाइटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, एंबुलेंस, सिविल डिफेंस आदि की व्यवस्था की गई है।

पिंक रामलीला खास, गुफा में मां वैष्णो के कर सकेंगे दर्शन यमुनापार में पहली बार पिंक रामलीला हो रही है। आइपी एक्सटेंशन में डीडीए के सामुदायिक भवन की भूमि पर श्रीजी पिंक रामलीला का आयोजन होगा। पूर्वी दिल्ली वैदेही ट्रस्ट की ओर से यह पहल की गई है। इनके रामलीला स्थल पर माता वैष्णो देवी मंदिर की गुफा बनाई गई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी।

गुफा के अंदर माता का दरबार भी बनाया गया है। इसके साथ ही हवाई जहाज के रूप में सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। ट्रस्ट की अध्यक्ष विनीता गुप्ता ने बताया कि रामलीला में राजा दशरथ, प्रभु श्रीराम, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, रावण, ऋषि वशिष्ठ से लेकर सभी पुरुष पात्रों को भी महिलाएं अपने अभिनय से जीवंत करेंगी।

ढोली तारो ढोल बाजे......डांडिया रास में झूमे लोग रामलीला मंचन की पूर्व संध्या पर रविवार को विवेक विहार थाने के सामने डीडीए ग्राउंड में भव्य रामलीला सोसायटी ने डांडिया महारास का आयोजन किया। इसमें ढोली तारो ढोल बाजे..., उड़ी उड़ी जाए...समेत अन्य गीतों पर लोग जमकर झूमे। सोसायटी के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया मंच को लाल किले का थीम दिया गया है।