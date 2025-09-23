दिल्ली में पल्ला से असगरपुर तक यमुना सबसे प्रदूषित, नदी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं

Language
    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का खंड सबसे प्रदूषित है। नदी का यह हिस्सा पल्ला से असगरपुर गांव तक प्राथमिकता 1 सूची में है। 2022 और 2023 के बीच अधिकतम बीओडी मान 83 मिलीग्राम/लीटर पाया गया जो सामान्य से 27 गुना अधिक है। दिल्ली में नदी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है।

    दिल्ली में यमुना नदी का खंड सबसे प्रदूषित है।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में पल्ला से असगरपुर गाँव तक यमुना नदी का खंड सबसे प्रदूषित है और इसे प्राथमिकता 1 सूची में रखा गया है। नदी का पूरा दिल्ली खंड देश के सबसे प्रदूषित नदी खंडों में से एक बना हुआ है।

    "जल गुणवत्ता बहाली के लिए प्रदूषित नदी खंड" रिपोर्ट के अनुसार, 296 नदी खंडों में से 37 को जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी) के आधार पर प्राथमिकता 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कार्बनिक प्रदूषण का एक संकेतक है, जो 3 मिलीग्राम/लीटर से कम या उसके बराबर है। यह 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट में पहचाने गए 46 नदी खंडों की तुलना में थोड़ी गिरावट है।

    सीपीसीबी ने 2022 और 2023 के लिए जल गुणवत्ता के आंकड़ों की भी समीक्षा की, जिसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,116 स्थान शामिल थे। इसका अंतिम मूल्यांकन 2022 में जारी किया गया, जिसमें महामारी वर्ष को छोड़कर 2019 और 2021 के आँकड़े शामिल थे।

    किसी प्रदूषित नदी खंड की पहचान उसके प्रदूषण भार से तब की जाती है जब दो या अधिक स्थानों पर बीओडी लगातार सीमा से अधिक हो।

    दिल्ली के लिए इस रिपोर्ट का क्या अर्थ 

    सीपीसीबी की 2018, 2022 और 2025 की मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, प्रदूषित नदी खंडों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में घटी है, जो 2018 में 351 से घटकर 2022 में 311 और फिर 2025 में 296 हो गई है।

    उच्च प्राथमिकता श्रेणी (सबसे प्रदूषित) से निम्न प्राथमिकता श्रेणी (कम प्रदूषित) में स्थानांतरित किए गए नदी खंडों की संख्या, जिनमें सबसे कम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, भी बढ़ी है। इसके बावजूद, दिल्ली की स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। यह सबसे प्रदूषित नदी खंड बना हुआ है।

    रिपोर्ट के अनुसार, 2022 और 2023 के बीच अधिकतम बीओडी मान 83 मिलीग्राम/लीटर देखा गया है, जो सामान्य से 27 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 और 2023 के दौरान दिल्ली में सात स्थानों पर नदी जल की गुणवत्ता की निगरानी की गई।

    इनमें से किसी भी स्थान पर जल गुणवत्ता मानदंडों पर खरी नहीं उतरी। जिन अन्य राज्यों के नदी खंडों को प्राथमिकता एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनमें गुजरात की अमलाखाड़ी नदी और साबरमती नदी, साथ ही मध्य प्रदेश में नागदा से गांधी सागर बांध तक चंबल नदी का खंड शामिल है।