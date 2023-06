Manoj Mishra Passed Away: यमुना जिए के कन्वीनर मनोज मिश्रा का निधन, कोरोना से हारे जिंदगी की जंग

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यमुना जिए मिशन के कन्वीनर और पर्यावरण से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ मनोज मिश्रा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और वह कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने रविवार दोपहर को 12 बजकर 40 मिनट पर अस्पताल में अंतिम सांस ली।

With a heavy heart ...

Shri Manoj Misra (@yamunajiye )

passed away at 12.40pm today, i.e. 4 June 2023.

Prayers for the departed soul. Covid19 took him away from us all. pic.twitter.com/OWd56dsMrb— Nivedita Khandekar (@nivedita_Him) June 4, 2023