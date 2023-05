दिल्ली पुलिस का दावा- बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सबूत नाकाफी, ऐसा ही रहा तो चार्जशीट नहीं होगी दायर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जो पहलवानों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर होगी बल्कि फाइनल रिपोर्ट दायर की जाएगी।

बुधवार को दिल्ली पुलिस के सूत्रों की ओर से आ रही खबरों के अनुसार अभी तक पुलिस को कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आरोप पहलवानों ने लगाए हैं।

पुलिस के उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 दिनों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर देगी। यह चार्जशीट के रूप में या फाइनल रिपोर्ट के रूप में भी हो सकता है। हालांकि चार्जशीट फाइल करने की संभावना कम है क्योंकि अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

The sections of POCSO added in FIR has less than Seven years imprisonment, so Investigating Officer cannot proceed with arrest as demanded by the accused. Neither he is influencing the witness nor he is destroying the evidence: Top Sources in Delhi Police to ANI— ANI (@ANI) May 31, 2023