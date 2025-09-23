वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी किए जाएंगे तैनात

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य विभागों के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया। स्टेडियम में बम विस्फोट की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 1,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, बम निरोधक दस्ते, निजी सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दक्षिण जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित झा ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान स्टेडियम में हुए बम विस्फोट की प्रतिक्रिया स्वरूप तैयारियों का जायजा लिया गया। इससे पहले, दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त एसके जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें पूरे आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी।

अतिरिक्त डीसीपी ने बताया कि आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तीन पालियों में संचालित होगी। एथलीटों और अधिकारियों के लिए उनके होटलों से आयोजन स्थल या प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिए एक विशेष परिवहन योजना तैयार की गई है।