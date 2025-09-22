'महिलाएं रहेंगी स्वस्थ, तभी विकसित बन सकेगा भारत', CM रेखा गुप्ता ने चलाए जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ महिलाएं ही मजबूत परिवार और समाज की नींव हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए महिलाओं को स्वस्थ रहना होगा। एम्स में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं के लिए मुफ्त जांच और परामर्श उपलब्ध हैं। एनीमिया और पोषण की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महिलाएं परिवार में सबका ख्याल रखती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनकर वे समाज की सेवा भी करती हैं, लेकिन वे अपना ख्याल नहीं रख पातीं। स्वस्थ महिलाएं एक मजबूत परिवार और समाज की नींव होती हैं।

विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए महिलाओं को स्वस्थ रहना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को "स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार" अभियान के तहत एम्स में आयोजित एक विशाल स्वास्थ्य शिविर में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन्होंने अपनी बहनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। 17 सितंबर से, देश भर में प्रतिदिन एक लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

महिलाओं को अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर मुफ्त जांच और परामर्श का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपन्न परिवारों की महिलाओं में भी एनीमिया पाया जाता है, कुछ विटामिन की कमी से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या से निपटने के लिए पोषण अभियान शुरू किया है। स्वस्थ आहार लें, योग और व्यायाम करें और खुद को फिट रखें।

एम्स में 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में प्रसव पूर्व जाँच, स्तन कैंसर की जाँच, एनीमिया का आकलन, नेत्र एवं दंत जाँच और पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। शिविर में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करने के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपना रक्तचाप जाँच करवाया, जो सामान्य था। इस अवसर पर एम्स निदेशक प्रो. एम. श्रीनिवास, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. निरुपमा मदान और अन्य उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियाँ लैंगिक समानता, बाल विवाह के विरुद्ध और प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के महत्व पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान कर रही हैं। कैंसर जाँच के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जहाँ भी संभव हो, जाँच को सुगम बनाने के लिए चर्चाएँ आयोजित की जा रही हैं।