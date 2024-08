अगला मुख्यसचिव काैन? दिल्ली सरकार में नामों पर शुरू हुई चर्चा; पढ़िए आखिर दौड़ में किन-किन का नाम

Who is next Chief Secretary राजधानी दिल्ली में अगला मुख्यसचिव काैन होगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार में नामों पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन में नरेश कुमार पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन क्या इस बार उनका कार्यकाल और बढ़ेगा या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है। नए मुख्य सचिव के किन-किन का नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहा है यहां पढ़िए।