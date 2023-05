कौन हैं IAS आशीष मोरे और क्या है उनके तबादले पर विवाद?

Who is Ashish More दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट में सचिव आशीष मोरे ने अपनी जगह नए सचिव की नियुक्ति के दिल्ली सरकार के आदेश की अवहेलना की थी। अब उन्होंने कहा कि वह नए सचिव की तैनाती को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। (फोटो- सौरभ भारद्वाज मंत्री दिल्ली सरकार)