Section 163: क्या होती है BNSS की धारा 163? राजधानी दिल्ली में हुई लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। What is Section 163 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Section 163 imposed in Delhi) में 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई है। इसे पहले भारत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी IPC) की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। वहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजधानी के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 को लागू किया है।

दिल्ली में Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की धारा-163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक लागू की गई है।