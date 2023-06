क्या है NCR, दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर, पुरानी दिल्ली किसे कहते हैं? जानिए इससे जुड़े सभी फैक्ट्स

Facts about Delhi New Delhi and Old Delhi देश की राजधानी दिल्ली का इतिहास में बहुत महत्व रहा है। सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। दिल्ली में आपको पुराने इतिहास से लेकर आधुनिकता की झलक दिख जाएगी।