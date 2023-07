बृज भूषण सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप में केस चलाए जाने और सजा के हकदार, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में किया दावा

पुलिस द्वारा मामले में दायर आरोपपत्र में कहा एक महिला पहलवान ने छह स्थानों के बारे में बताया था जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपपत्र में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।

पुलिस की चार्जशीट में खुलासा: महिला पहलवान का छह जगह पर हुआ उत्पीड़न।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। छह बालिग पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ दायर आरोपपत्र में दावा किया है कि उन पर मुकदमा चल सकता है। इसमें पुलिस ने मामले से जुड़े 15 गवाहों के बयानों को प्राथमिक आधार बनाया है। पूरे मामले में इनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले में बृज भूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में दावा किया कि छह पहलवानों की शिकायतों की जांच के आधार पर बृज भूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। वह यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। आरोपपत्र में लगाए ये आरोप पुलिस ने सिंह के खिलाफ 13 जून को आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण और महासंघ के पूर्व सह सचिव विनोद तोमर को 18 जुलाई को तलब किया है। पहलवान का आरोप- बृज भूषण ने जबरन गले लगाया आरोपपत्र में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। वहीं, यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। आरोपपत्र के अनुसार, पहलवानों का रास्ता रोकने और पीछा करने का मामला 2012 का है। इसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने बताया कि बृज भूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर जबरन ले लगाया। जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग-अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। बृज भूषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपना फोन नंबर तक बदलना पड़ा। पुलिस को पांच देशों की रिपोर्ट का भी इंतजार वहीं, दिल्ली पुलिस मामले में पूरक आरोपपत्र भी दाखिल कर सकती है। पुलिस ने मामले में इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बुल्गारिया, मंगोलिया और किर्गीस्तान के कुश्ती महासंघ से फोटो और वीडियो मांगे हैं। इन देशों में हुए टूर्नामेंट के दौरान बृज भूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इनके जवाब आने के बाद पुलिस पूरक आरोपपत्र दाखिल करेगी। आरोपपत्र में सभी पीड़ित पहलवानों ने बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न के मामले में अलग अलग गंभीर आरोप लगाए हैं। इनपुट- शनि शर्मा

