Weather Update Today मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मौसम लगभग सामान्य रहेगा। इस दौरान दिन एवं रात का तापमान भी थोड़ा बढ़ सकता है। उधर स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा जो अभी दिल्ली के उत्तर में है सप्ताह के अंत में वापस दिल्ली के दक्षिण में शिफ्ट हो जाने के आसार हैं।

Weather Update Today: चार दिन मिलेगी दिल्ली को राहत, 15 जुलाई से फिर होगी झमाझम बरसात; येलो अलर्ट जारी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। लगातार कई दिनों तक तेज वर्षा के बाद मंगलवार को दिल्ली का मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा। बादलों और सूरज के बीच लुकाछिपी तो दिनभर चली, लेकिन वर्षा कहीं नहीं हुई। तापमान में भी आंशिक वृद्धि देखने को मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी तीन दिन कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 74 रहा। जहां तक वर्षा का सवाल है तो केवल लोधी रोड पर ही बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादलों के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 34 और 26 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मौसम लगभग सामान्य रहेगा। इस दौरान दिन एवं रात का तापमान भी थोड़ा बढ़ सकता है। उधर स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि मानसून की अक्षीय रेखा, जो अभी दिल्ली के उत्तर में है, सप्ताह के अंत में वापस दिल्ली के दक्षिण में शिफ्ट हो जाने के आसार हैं। इससे एक बार फिर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है। अच्छी वर्षा होने पर तापमान में भी गिरावट आएगी। दिल्ली की हवा लगातार चल रही साफ मौसम की मेहरबानी से राजधानी की हवा लगातार पांच दिन से साफ ही चल रही है। मंगलवार को भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 69 रहा। इस स्तर की हवा को ''संतोषजनक'' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले सोमवार को यह 65 था। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कई दिन तक वायु गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास ही बना रहेगा।

Edited By: Narender Sanwariya