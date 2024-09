Delhi Water Supply: दिल्लीवाले ध्यान दें, कई इलाकों में 18 घंटे नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने दी जानकारी

Due to interconnection works in 1100 mm dia Rohini water main emanating from Haiderpur WW-II, the water supply in the following areas shall remain affected from the morning of 25.09.2024 (10:00 AM) to morning of 26.09.2024 (04:00 AM) i.e. 18 hours.#DJB #ALERT pic.twitter.com/dyX3OTSyZm— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) September 20, 2024

इन इलाकों में भी आज नहीं आएगा पानी

नांगलोई के निलोठी मोड़ के पास पानी की पाइपलाइन में रिसाव की मरम्मत के कारण बुधवार को पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी। निलोठी मोड़ के पास जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) नांगलोई से निकलने वाली 1000 मिमी व्यास की पाइपलाइन में रिसाव की समस्या है।