Water Crisis in Delhi: दिल्ली के इन इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह

Due to installation of 500 mm dia flowmeter at outlet line of Deer Park BPS feeding to DDA flats Munirka, water supply will be stopped from 10:00 A.M. on 18.09.2024 to 10:00 P.M. for 12 hours,— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) September 14, 2024

दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्लीवासियों से कहा कि इस असुविधा से बचने के लिए पानी पहले से स्टोर कर रख लें। इसके अलावा वाटर इमरजेंसी नंबर 9650291442 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं।