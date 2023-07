कोलकाता जा रहे विस्तारा के एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह शुक्रवार शाम को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Delhi IGI Airport) लौट आया। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विमान संचालन उड़ान यूके 707 के इंजन में खराबी आ गई और विमान में करीब 160 यात्री सवार थे। हालांकि यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई।

कोलकाता जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी; दिल्ली के IGI एयरपोर्ट लौटा

नई दिल्ली, पीटीआई। कोलकाता जा रहे विस्तारा के एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह शुक्रवार शाम को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Delhi IGI Airport) लौट आया। हालांकि यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि विमान संचालन उड़ान यूके 707 के इंजन में खराबी आ गई और विमान में करीब 160 यात्री सवार थे। दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद शुक्रवार को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली विस्तारा की उड़ान यूके 707 में एक तकनीकी खराबी का पता चला। एसओपी के अनुसार, एहतियाती कदम के रूप में, पायलटों ने वापस लौटने का फैसला किया और उड़ान को आईजीआई पर सुरक्षित रूप से उतारा। हालांकि, सूत्र ने कहा कि विमान के इंजन में खराबी आ गई और उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। प्रवक्ता ने कहा कि विमान की आवश्यक जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि तुरंत एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई, जो सभी यात्रियों को लेकर गंतव्य तक पहुंच गया।

Edited By: Geetarjun