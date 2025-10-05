'एक राष्ट्र, एक पर्व तिथि' की दिशा में विहिप, पर्वों की दो-दो तिथियों पर संतों से हल निकालने का किया आग्रह

विहिप त्योहारों की तिथियों में भ्रम को दूर करने के लिए संतों और ज्योतिषियों से समाधान का आग्रह करेगा। दीपावली की दो तिथियों के चलते यह मामला उठा है। विहिप एक सर्वमान्य तिथि घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। श्रीसनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ने पंचांगकर्ताओं और धर्माचार्यों के साथ इस विषय पर चर्चा की जिसमें दीपावली 21 को मनाने का निर्णय लिया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पर्व- त्यौहारों की अलग-अलग तिथियों से हिंदू समाज में भ्रम की स्थिति को दूर करने की दिशा में विहिप गंभीर हुई है। वह इस मामले में संतों व ज्योतिषियों से समाधान का आग्रह करेगी। वर्तमान में दीपावली पर्व के दो तिथियों (20 व 21 अक्टूबर) के होने के चलते यह मामला उठा है। विहिप ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह उचित है कि एक सर्वमान्य तिथि घोषित हो। इसे वह उचित फोरम पर रखकर समाधान निकलवाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीपावली मनाई जाएगी 21 को बहरहाल, इस बीच, दिल्ली की श्रीसनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के बुलावे पर पंचांगकर्ताओं व धर्माचार्यों से एक राष्ट्र, एक पर्व पर शास्त्रीय प्रमाण के साथ एक ही दिन संपूर्ण राष्ट्र में पर्व मनाने को लेकर चर्चा को आमंत्रित किया था। जिसमें अंत में तय हुआ कि दीपावली 21 को मनाई जाए। इस बैठक में ज्योतिषाचार्य व पंचांगकर्ता आचार्य कौशल किशोर कौशिक,अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य आचार्य कृष्ण दत्त, पंचांगकर्ता पंडित सुनील जेटली, आचार्य विक्रमादित्य, डाॅ. यशपाल शर्मा, आचार्य गिरधारी लाल शर्मा समेत अन्य विद्वतजन रहे।

समाधान निकालने का आग्रह दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दीपावली के साथ एकादशी तक में दो-दो तिथियों को लेकर हिंदू समाज की दुविधा रखते हुए विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार से पर्व त्यौहारों के दो-दो तिथियों के उपयुक्त हल की व्यवस्था का आग्रह किया था।