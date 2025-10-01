संघ से शुरुआत और फिर पॉलिटिक्स में छुआ आसमान, कैसी रही विजय मल्होत्रा की राजनीतिक यात्रा
वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया। उन्होंने सांसद विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से मनमोहन सिंह को हराया था। मल्होत्रा दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने में केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना के साथ शामिल थे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लंबे राजनीतिक जीवन में संगठन में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करने के साथ ही विजय कुमार मल्होत्रा सांसद, विधायक व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे।
भाजपा के तत्कालीन शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम करते हुए उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। वह आडवाणी के बेहद करीबी माने जाते थे। दोनों ही नेता लगभग 30 वर्षों तक पंडारा रोड पर एक ही मकान में रहते थे।
1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा. मनमोहन सिंह को पराजित किया था। तब मनमोहन पीएम नहीं बने थे। वर्ष 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश से उन्होंने अपनी सीट जीत ली थी, लेकिन पार्टी को दिल्ली में पराजय का सामना करना पड़ा था।
वहीं, पार्टी के विपक्ष में आने पर उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मल्होत्रा एक कुशल संगठनकर्ता थे। दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने में केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा की तिकड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
बताया गया कि आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 19 माह तक वह जेल में रहे थे। राजनीति और सामाजिक कार्यों के साथ ही वह खेल जगत से भी जुड़े रहे। वह भारतीय ओलिंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष रहे। कई वर्षों तक वह भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष रहे।
विजय कुमार मल्होत्रा की राजनीतिक यात्रा
- 1951: भारतीय जनसंघ के दिल्ली प्रदेश सचिव बने।
- 1972 से 1975: जनसंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे।
- 1958 से 1967: दो बार एमसीडी के सदस्य रहे।
- 1967 से 1977: दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए।
- 1967 से 1972: दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे।
- 1972 से 1977: दिल्ली महानगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे।
- 1977: लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए।
- 1977 से 1980: जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे।
- 6 अप्रैल 1980: भाजपा की स्थापना के बाद दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष बने।
- 1989: लोकसभा सदस्य चुने गए।
- 1994: राज्यसभा सदस्य चुने गए।
- 1998-99: भाजपा संसदीय दल के मुख्य सचेतक रहे।
- 1999 से 2004: दो बार लोस सदस्य चुने गए और 2004-08 तक लोकसभा में भाजपा के उपनेता रहे।
- 2002 से 2004: आल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष रहे।
- 2008: दिल्ली में विधानसभा सदस्य चुने गए। पांच वर्ष विस में नेता प्रतिपक्ष रहे।
- 2015 से 2023: ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष।
- लगभग 36 वर्ष तक नई दिल्ली के पीजीडीएवी कॉलेज में अध्यापन किया।
