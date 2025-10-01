संघ से शुरुआत और फिर पॉलिटिक्स में छुआ आसमान, कैसी रही विजय मल्होत्रा की राजनीतिक यात्रा

वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया। उन्होंने सांसद विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से मनमोहन सिंह को हराया था। मल्होत्रा दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने में केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना के साथ शामिल थे।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लंबे राजनीतिक जीवन में संगठन में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करने के साथ ही विजय कुमार मल्होत्रा सांसद, विधायक व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भाजपा के तत्कालीन शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम करते हुए उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। वह आडवाणी के बेहद करीबी माने जाते थे। दोनों ही नेता लगभग 30 वर्षों तक पंडारा रोड पर एक ही मकान में रहते थे।

1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डा. मनमोहन सिंह को पराजित किया था। तब मनमोहन पीएम नहीं बने थे। वर्ष 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश से उन्होंने अपनी सीट जीत ली थी, लेकिन पार्टी को दिल्ली में पराजय का सामना करना पड़ा था।

वहीं, पार्टी के विपक्ष में आने पर उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मल्होत्रा एक कुशल संगठनकर्ता थे। दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने में केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा की तिकड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।