दिल्ली-NCR के प्रतिबंधित वाहनों को मिली राहत, एक नवंबर से इन गाड़ियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को एक नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने फिलहाल इस अभियान को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उम्रदराज वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब एक नवंबर 2026 से अमल में लाई जाएगी।



गौरतलब है कि दिल्ली में एक जुलाई से इस कार्रवाई के शुरू होने पर हुए विवाद के बाद इस तरह की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए रोक दी गई थी। सीएक्यूएम ने यह आदेश दिल्ली सरकार के लिखित अनुरोध पर दिए थे।

तब कहा गया था कि एक नवंबर 2025 से पूरे दिल्ली एनसीआर में एक ही साथ अभियान चलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के संज्ञान में भी हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसे में अब सीएक्यूएम ने इस संबंध में किसी भी कार्रवाई- अभियान पर 31 अक्टूबर 2026 तक रोक लगा दी है।



इस आशय का निर्णय सीएक्यूएम की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में एक अन्य निर्णय के व्यावसायिक वाहनों को कुछ छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी और बीएस छह के साथ- साथ अब बीएस चार इंजन वाले हल्के, मध्यम, भारी व्यावसायिक वाहनों को भी 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित करने की छूट दे दी गई। लेकिन बीएस चार से नीचे के किसी वाहन को एक नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन की अनुमति नहीं मिलेगी।