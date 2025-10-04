अब सहरसा से आगे जाएगी वैशाली एक्सप्रेस, इन स्टेशनों पर भी रुकेगी ट्रेन; जानें नया टाइमटेबल

नई दिल्ली-सहरसा वैशाली एक्सप्रेस अब ललित ग्राम तक चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 840 बजे चलकर अगले दिन रात 820 बजे सहरसा पहुंचेगी फिर रात 1030 बजे ललित ग्राम पहुंचेगी। वापसी में यह ललित ग्राम से सुबह 4 बजे चलकर सहरसा सुबह 625 बजे पहुंचेगी और नई दिल्ली सुबह 630 बजे। 7 दिसंबर से ट्रेन का नंबर बदल जाएगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली से सहरसा के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस अब ललित ग्राम तक चलेगी। नई दिल्ली से यह ट्रेन रात 8.40 बजे चलकर अगले दिन रात 8.20 बजे सहरसा पहुंचेगी। वहां से रात 8.40 बजे रवाना होगी और रात 10.30 बजे ललित ग्राम पहुंचेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वापसी में ललित ग्राम से यह सुबह चार बजे चलकर सुबह 6.25 बसे सहरसा पहुंचेगी। सहरसा से सुबह पौने सात बजे चलकर अगले दिन सुबह साढ़े छह बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। सहरसा से ललित ग्राम के बीच इसका ठहराव सुपौल, सरायगढ़ और राघोपुर स्टेशन पर होगा। सहरसा से नई दिल्ली के बीच इसका ठहराव व समय पहले की तरह रहेगा।