UPSC एस्पिरेंट ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ढूंढा कमरा, 'प्रीमियम रूम' का किराया सुन उड़ गए होश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर (Old Rajendra Nagar) UPSC (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की तैयारी वालों के बीच काफी प्रसिद्ध इलाका है। यहां पर हजारों छात्र तैयारी करने के लिए आते रहते हैं। वो पब्लिक सर्वेंट बनने का सपना पूरा करने के लिए यहां रहकर यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं। एस्पिरेंट की यहां भीड़ रहती है, इसी वजह से इस जगह पर किराया के कमरों को लेकर मारामारी रहती है।

ओल्ड राजेंद्र नगर में कमरों के दाम काफी ऊंचे रहते हैं। इसकी एक झलक यूपीएससी एस्पिरेंट के पोस्ट से दिखी है। उसने बताया कि एक छोटे से कमरे के लिए किराया 10 हजार रुपये मांगा जा रहा है, जोकि कमरा उसे प्रीमियक क्वालिटी का बताया गया है। कमरे में कहीं भी खिड़की भी नहीं नजर आ रही है।

This is premium quality ₹10000/month room in Old Rajendra Nagar as per the broker, Somebody please help me find a room 😭😭😭 pic.twitter.com/o71Ag9SIBO