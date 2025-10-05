दिल्ली परिवहन निगम ने RC और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किया बड़ा बदलाव, जल्द करवा लें ये काम, वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा

दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लग सकती है। पुराने नंबर से जुड़े होने के कारण ई-चालान की सूचना भी नहीं मिल पा रही है। आप parivahan.gov.in और sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को परिवहन विभाग के साथ अपने नए और वर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट कराने होंगे। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था की ओर बढ़ने के कारण यह व्यवस्था शुरू की गई है और केंद्र सरकार ने भी इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

परिवहन विभाग ने दिल्ली में पंजीकृत वाहन चालकों को उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश भी भेजा है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर किसी को संदेश नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि उनका मोबाइल नंबर गलत है।

अधिकारी के अनुसार, सभी को इस संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहिए। परिवहन विभाग उन वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की भी योजना बना रहा है जिनके मोबाइल नंबर उनके आरसी (वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र) और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए हैं।