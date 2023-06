Uniform Civil Code: यूसीसी समिति का ड्राफ्ट तैयार, जल्द राज्य सरकार को सौंपेगी विशेषज्ञ समिति-रंजन देसाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब इसको जल्द ही विशेषज्ञ समिति उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी।

यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया को बताया कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।

