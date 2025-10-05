दिल्ली के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास जीटी करनाल रोड पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस को शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अन्य पुलिस स्टेशनों से भी संपर्क किया जा रहा है। शुरुआती जांच में सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जीटी करनाल रोड स्थित आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं, वहीं खून भी निकल रहा था।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि मृतक के पास से कोई शिनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं, जिससे की उसकी पहचान हो सके। पुलिस इस मामले में कई पहलुओं से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसे का लग रहा है।
जानकारी के मुताबिक एक अक्तूबर को आदर्श नगर पुलिस को जानकारी दी कि मेट्रो स्टेशन के पास एक शव पड़ा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद क्राइम टीम को बुलाया। टीम के जांच करने के बाद शव जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है।
शव की शिनाख्त के लिए शव मिलने वाले स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशइश कर रही है आखिर यह शख्स यहां तक कैसे पहुंचा। वहीं, आसपास के लोगों के अलावा आसपास के थानों से भी पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।