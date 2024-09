दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, दो महिला नेता भाजपा में शामिल

सचदेवा ने कहा, "दिल्ली के लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इन समस्याओं पर ध्यान देने की जगह मुख्यमंत्री आतिशी राजनीतिक नाटक में व्यस्त हैं।"

State President Shri @Virend_Sachdeva and Union Minister of State Shri @hdmalhotra are addressing a Press Conference. https://t.co/SGft9vJwLM