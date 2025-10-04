दिल्ली के शाहबाद डेरी में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहा श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, एक की मौत; 15 घायल

दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में मुनक नहर से मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दो लोगों के पैर कट गए। लगभग 15 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में ड्राइवर के नशे में होने की बात सामने आई है।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम खेड़ा स्थित मुनक नहर में मूर्ति विसर्जन कर घरलौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को ट्रक से बाहर निकाला। इस हादसे में 18 वर्षीय अनमोल की मौत हो चुकी है, दो लोगों की टांग कटकर अलग हो चुकी है।

करीब 15 लोगों को घायल अवस्था में रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें कई लोगों को गंभीर चोट लगी है। शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि चालक नशे की हालत में था। ऐसे में ट्रक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है।

बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरहेश्वर वी स्वामी ने बताया कि तीन अक्टूबर को थाना शाहबाद डेरी पुलिस को सूचना मिली कि रोहिणी सेक्टर-28 स्थित केंद्रीय विद्याल के पास एक ट्रक पलटने से कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर शाहबाद डेरी थाना के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और एसीपी बवाना सहित पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पता चला कि 50 से 60 लोगों से भरा एक ट्रक पलटने के कारण दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ा है।

जांच करने पर पता चला कि ट्रक चालक की लापरवाही और तेजगति के कारण ट्रक पलट गया। जिसमें ट्रक में सवार सभी लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह भी पता चला कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण उसे भी चोटें आईं। ट्रक चालक सहित सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पलटे ट्रक को सड़क से हटाकर पुलिस ने रास्ता खोला, वहीं, ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक घायलों के बयान दर्ज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घायलों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। आगे की पूछताछ जारी है। वहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन घायलों में से कई लोगों को गंभीर चोट लगी है।