    दिल्ली में पानी भरी बाल्टी में गिरने से एक वर्षीय बच्ची की मौत, जुड़वां बच्चों को नहला रही थी मां

    By shamse alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:33 PM (IST)

    दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक दुखद घटना घटी जहाँ एक साल की बच्ची की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची की माँ अपने जुड़वां बेटों को नहला रही थी जब यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार शोक में डूबा हुआ है। पुलिस उपायुक्त ने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    बाल्टी में डूबने से एक वर्षीय बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। विजय विहार थाना क्षेत्र में एक वर्षीय बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। मां जुड़वां बेटे को नहलाने के लिए कमरे में कपड़े उतार रही थी, तभी भाग्या अचानक बाथरुम में पानी से भरे बाल्टी के पास चली गई। इस दौरान वह मुंह के बल बाल्टी में गिर गई। कुछ देर बाद जब मां बाथरूम में पहुंची, तो बच्ची को बाल्टी में देख दंग रह गई। तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    जानकारी के मुताबिक, सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करने वाले रोहित बुद्ध विहार-फेज-1 स्थित विजय विहार में पत्नी, दो जुड़वा बेटे के साथ रहते हैं। एक वर्षीय उनकी बेटी इस हादसे में नहीं रही। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 29 सितंबर को रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल से एक बच्ची भाग्य के मृत अवस्था में लाए जाने की सूचना विजय विहार पुलिस को मिली।

    जांच के दौरान, स्वजन के बयान दर्ज किए गए और पता चला कि दोपहर करीब 12 बजे बच्ची अपने घर पर पानी से भरी बाल्टी में सिर के बल गिर गई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला अपराध टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। । पुलिस के मुताबिक बच्ची के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं, बेटी के खोने के गम में पूरे परिवार में मातम का माहौल है। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

    रोहिणी जिले पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि छोटी से लापरवाही से बड़े हादसे हो जाते है। ऐसे में अगर घर में छोटे बच्चे हों तो उन्हें अकेला न छोड़ें। अगर बच्चे छोटे हैं तो घर में खुले में बाल्टी या टब में पानी भरकर न रखे। अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो उसे बंद कुंडी में रखें।

    पहले हुए हादसे

    • 5 जुलाई-2020-पूर्वी दिल्ली के मंडावली में बाल्टी में गिरने से एक वर्ष के मासूम की मौत हो गई थी।
    • 12 मार्च-2018 - पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर के दल्लूपूरा में डेढ़ वर्ष के मासूम की टब में गिरने से मौत।
    • 13 दिसंबर-2017- अशोक विहार के वजीरपुर गांव में दो वर्ष के मासूम की बाल्टी में गिरने से मौत।
    • जून 2025- पीतमपुरा स्थित एमसीडी कम्युनिटी सेंटर के स्विमिंग पूल में डूबने के कारण 6 वर्षीय दक्ष राठी की मौत हुई।

